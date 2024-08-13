Отчего люди путают правую и левую стороны

Виной тому угловая извилина мозга

Затруднение с пониманием правой и левой стороны исходят из теменной доли головного мозга, а именно угловой извилины. Ее патологическое состояние вызывает ряд нарушений: человек не различает и не называет пальцы, имеет проблемы с письмом и счетом, а также пространственной ориентировкой — путается между правой и левой сторонами.

«Однако неразбериха между сторонами не всегда указывает на патологию здоровья. От угловой извилины серьезно зависят память и пространственное осознание, для идентификации „право“ и „лево“ требуется соотнести словесные обозначения с нахождением объектов по памяти. Если данная часть мозга развита слабо, случаются затруднения. Обычно замешательства сопряжены со спешкой или волнением», — объясняют ученые.

«Право» и «лево» не подчинены законам физики, они являются условными понятиями, притом недоказуемыми, чего нельзя сказать про «верх» и «низ». Притом комбинация «верх — низ» неизменна, а вот «лево — право» изменяет свое положение при ином угле зрения, ведь человек, стоящий напротив вас, определяет ваше левое как свое правое.