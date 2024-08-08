От синтетического протеина может развиться почечная недостаточность

Длительный прием спортивного питания грозит осложнениями

У тех, кто серьезно занимается физическими упражнениями, может возникнуть желание улучшить результаты своих трудов, тогда поклонники фитнеса, танцев и спорта соблазняются на добавки, содержащие синтетический протеин. Как оказалось, длительное его применение способно вызвать нежелательные побочные эффекты.

«Когда белковые смеси потребляются в большом количестве, случается амилоидоз. При амилоидозе нарушается белковый обмен, что сопровождается появлением и скоплением в тканях амилоида — это специфический белково-полисахаридный комплекс. При долговременном потреблении протеина, более месяца, наряду с почечной недостаточностью может развиться сердечно-сосудистая», — предупреждают медики.

Специалисты говорят, что первые осложнения люди замечают уже спустя 3—4 месяца от начала приема, сбои функционирования органов и систем сперва выражаются скорой утомляемостью, сильными отеками на ногах, уменьшением диуреза.