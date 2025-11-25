От сидячей работы у мужчин падает тестостерон

Сохранить здоровье поможет регулярная активность

Мужчины, вынужденные из-за работы долгое время находиться в сидячем положении, могут пострадать от снижения уровня тестостерона и других проблем со здоровьем.

Продолжительное сидение замедляет кровоток, от чего в органах малого таза образуются застойные явления, а ткани сталкиваются с кислородным голоданием. Это вызывает воспалительные заболевания, среди которых и простатит, а также вредит нормальному функционированию яичек.

«Гиподинамия проявляется гормональным дисбалансом: тестостерон падает, пропадает либидо, развивается эректильная дисфункция, на смену мышечной массе приходит жировая. От лишнего веса усугубляются проблемы с кровообращением и гормонами, что увеличивает риски сердечно-сосудистых и репродуктивных патологий», — говорят урологи.

Для сохранения мужского здоровья рекомендуется совершать регулярные перерывы — вставать и разминаться каждые полчаса-час. Важно находить время для регулярной активности, тренироваться можно ежедневно хотя бы по 20 минут или раза три в неделю по минут 50. Главное, чтобы в занятиях была системность. Обязательно проведите анализ своего рациона, сведите к минимуму потребление пищевого мусора. И конечно, стоит позаботиться об организации рабочего пространства, чтобы кресло было удобным, а высота стола подходящей.

