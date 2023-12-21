От резкой оттепели может ухудшиться самочувствие

Только здоровые люди способны легко переносить перепады температур

Когда морозы резко сменяются оттепелью, люди, чувствительные к погодным условиям, могут заметить ухудшение самочувствия в виде слабости, сонливости, головной боли, скачков артериального давления и других неприятных соматических проявлений.

«Недомогания могут чувствовать пожилые граждане и люди, у которых имеются хронические патологии здоровья, особенно сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные нарушения, бронхиальная астма. Люди старшей возрастной группы в зоне риска как раз из-за вероятного скопления определенных нарушений в организме, а не из-за количества прожитых лет», — говорят терапевты.

Метеозависимые люди должны внимательнее относиться к своему самочувствию во время капризов погоды, им следует больше отдыхать и соблюдать питьевой режим, правильно питаться, ограждать себя от волнений, гулять на свежем воздухе, если позволяет состояние. Если же приходится оставаться дома, важно устраивать регулярные проветривания.