От прыщей до псориаза: какие проблемы с кожей вызывает стресс

Эмоциональное напряжение также вредит молодости покровов

Дерматологи видят прямую связь между хроническим стрессовым воздействием и состоянием кожных покровов. При стрессе происходит активация защитных сил организма, в том числе стимулируется производство таких гормонов, как адреналин и кортизол. От длительного влияния кортизола повышается концентрация глюкозы в крови и снижается иммунитет, что позже отражается на самой коже.

«Под кортизоловым эффектом усиленно вырабатывается кожное сало, которое закупоривает поры, создавая необходимую среду, где активно размножаются бактерии. В результате человек получает прыщи, акне и прочие воспалительные явления», — информируют дерматологи.

Стресс также сопряжен с развитием экземы или атопического дерматита, когда на коже наблюдаются покраснения, зуд, шелушение и мокнущие ранки.





От стресса можно столкнуться и с псориазом — для этой патологии типично появление на коже красных чешуйчатых пятен. Люди, которым псориаз уже диагностирован, замечают, что симптоматика заболевания обостряется после какого-либо эмоционального потрясения.

«Также стресс способен расширять кровеносные сосуды и повышать температуру тела, что опасно возникновением розацеа, когда на коже имеются обширные покраснения, сосудистая сетка и высыпания, похожие на воспаленные узелки», — отмечают специалисты.

Кроме того, от хронического стресса кожа подвергается преждевременному старению, потому что обилие кортизола подавляет производство белков, ответственных за ее молодость, — это коллаген и эластин.