От позы нога на ногу развивается нейропатия

Положение плохо влияет на позвоночник и стопы

Почему-то только детям принято напоминать о важности правильного положения во время сидения, а вот взрослые считают, что какое угодно «скрючивание» для них пройдет бесследно. Это не так. Последствий от неудобных поз масса. И одним из самых неудачных положений является сидение нога на ногу.

«Если это делается привычкой человека, он обязательно столкнется с проблемами на фоне смещения центра тяжести тела. От позы нога на ногу формируется сколиоз, изменяется посадка головы, возникают патологические изменения в области позвоночника (более страдает шейный отдел), начинаются боли в поясничном и верхнем отделе спины», — информируют медики.

Также от данной позы повышена вероятность обзавестись трохантеритом — при этом недуге воспаляются бедренные сухожилия. Человеку становится больно ходить, подниматься по лестнице и садиться на корточки.

Все знают, что поза приводит и к онемению конечностей — случается это по причине пережатия малоберцового нерва. А при частом его сдавливании развивается нейропатия — с ней возможность полноценного сгибания стопы и пальцев исключена.