От постоянной сутулости спасут эти занятия

Чтобы все время не одергивать себя, нужно укрепить мышцы

Если вам приходится каждый раз напоминать себе о необходимости держать спину ровной, пора предпринять меры против сутулости. И некоторые специалисты считают, что рутинных одергиваний недостаточно, тем более что это может создать лишнее напряжение в теле, что точно не пойдет на пользу.

«Когда человек является обладателем слабого мышечного каркаса, скованного грудного отдела, заваленного неровного таза и прочих проблематичных зон, простые напоминания о выпрямлении спины кажутся смешными и малоэффективными. Все же следует задуматься об укреплении мышц кора и спины», — отмечают фитнес-инструкторы.

Достаточно 15 минут ежедневных элементарных приемов, чтобы облагородить свою осанку. Вспомните детские упражнения типа самолетика, кошки, дельфина, лодочки.

Если появится желание заниматься серьезнее, обратитесь к пилатесу или йоге — они развивают и гибкость, и силу, укрепляют спину, шею, поясницу, что формирует красивую осанку. Также эффективным в этом направлении будет плавание.