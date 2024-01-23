От постоянного использования навигатора уменьшается мозг

Орган нуждается в регулярной тренировке

Нейрофизиологам удалось установить, что при постоянном применении навигатора и «хождении по проторенной дорожке» уменьшаются объемы мозга.

«Если человек заставляет себя запоминать различные маршруты, ищет пути объезда и следит за обилием дорожных знаков, его гиппокамп — область мозга, которая отвечает за преобразование кратковременной памяти в долговременную и нужная для обработки пространственной информации, увеличивается», — объясняют специалисты.

Когда же водитель полагается на технику, «выключая» собственный мозг, случается обратное: происходит что-то типа съеживания гиппокампа, поскольку человек не использует эту область, чтобы проложить какой-либо путь.