От неправильного прикуса зубы покрываются кариесом

Причина в проблеме с очищением

Ровные зубы — это не только про красоту улыбки, но и про здоровье. И про здоровье самих зубов в том числе. Установлено, что неправильный прикус и кривизна зубного ряда часто приводят к развитию кариеса.

«Кривые зубы сложнее очищать щеткой, они также затрудняют использование флоса, то есть зубной нити. А вот недостаточная гигиена полости рта уже становится причиной образования налета на зубах, размножения вредоносных бактерий и появления кариеса», — объясняют ортодонты.

Кстати, кариес может появиться и при голливудской улыбке, и даже в условиях соблюдения правил гигиены полости рта — проблема может быть в слабой устойчивости эмали или кариесрезистентности. Поэтому каждому человеку, хоть с кривыми, хоть с ровными зубами, необходимо ежегодно посещать стоматологический кабинет с целью профилактического осмотра и проведения профессиональной гигиены.

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