От лишнего отдыха в выходные может ухудшиться здоровье

Почему отсыпаться за неделю вредно

Многие ждут выходных, чтобы отоспаться за всю неделю, однако после такого отдыха начинают чувствовать себя только хуже. Какие метаморфозы ждут организм, если спать дольше привычного?

«Исследования показали, что от дополнительных часов сна в выходные случаются изменения естественного цикла бодрствования и сна человека, что чревато усиленной усталостью и сонливостью в будние дни, увеличением беспокойства, проблемами со здоровьем и общим ухудшением самочувствия», — сообщают ученые.

Поддерживать тонус и бодрость на протяжении всего дня позволяет лишь отлаженный режим сна, потому важно установить распорядок: ложиться и вставать в одинаковое время, хоть в будний, хоть в выходной день, и спать равное количество часов в сутки (желательно не менее семи).