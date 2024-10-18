От камней в почках может защитить вода

Как полезная привычка предотвращает серьезную патологию

Профилактика камнеобразования в почках зависит от состава камней, однако существуют и общие правила, позволяющие уберечь себя от такого недуга.

Первым делом нужно пить достаточно воды, потому что при ее нехватке в организме повышается концентрация солей в моче, а из-за этого образуются кристаллы, а позже и камни.

«По цвету мочи можно понять, пьете ли вы необходимое количество жидкости: если моча светлая и чуть желтоватая, то все в порядке, если насыщенная, то воды употребляется недостаточно», — говорят нефрологи.

Еще для безопасности почек не нужно увлекаться солью и красным мясом, а съедаемый в день белок не должен превышать более 1—1,3 грамма на 1 килограмм веса.

Для здоровья почек также полезно есть больше овощей и фруктов, поддерживать нормальную массу тела, не допускать развития инфекций мочевыводящих путей и подагры.