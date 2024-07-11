От избытка фтора ухудшается состояние сердца

Как заметить излишки элемента

Явный признак, указывающий на чрезмерное количество фтора в вашем организме, — это появление белесоватых пятен или белых полос на зубах. С таким симптомом следует показаться врачу и выяснить причину скопления элемента (это может быть не только зубная паста).

«От избытка фтора разрушаются зубы, а желудочно-кишечный тракт начинает хуже функционировать. При фторной интоксикации случаются проблемы со сном и повышается утомляемость, страдает щитовидная железа и иммунитет», — говорят медики.

Человек может стать раздражительнее, жаловаться на судороги, боли в суставах и костях, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой в виде гипертонии, аритмии, ишемии.