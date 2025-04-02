От инсульта можно буквально уйти

Если ежедневно гулять, удастся укрепить сосуды

Простой привычкой в виде регулярных прогулок можно защититься от инсульта. Профилактика сосудистой катастрофы обеспечивается при условии, что прогулки являются постоянными и длятся от 20 минут до полутора часов. Прогулками стимулируется кровообращение мозга, укрепляется мышечный корсет, сосуды и суставы, и, конечно, они благотворно отражаются на настроении.

«Уличные прогулки относятся к аэробным нагрузкам, обеспечивающим насыщение мышц кислородом, что укрепляет сосудистые стенки, потому прогулки рекомендуются как один из профилактических методов инфарктов или инсультов», — говорят терапевты.

Лучше всего совершать прогулки в комфортной для этого одежде и подходящей обуви, будучи налегке и без подъемов в горки. Темп подбирается индивидуально с учетом особенностей здоровья. Особенно полезно гулять вечерами, таким образом улучшается сон и восстанавливается нервная система.