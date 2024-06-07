От готовых очков глаза могут «разъехаться» в разные стороны

Подбирать средство коррекции зрения нужно только в кабинете офтальмолога

Все неоднократно видели лотки с готовыми очками, предназначенными якобы для коррекции зрения. Хорошо, если вы прошли мимо них, плохо, если сейчас на вас подобного рода очки, ведь глаза теперь под угрозой.

«Приобретая такие очки, человек осложняет состояние своих глаз, потому что эти готовые линзы могут отличаться диоптриями от тех показателей, что заявлены на упаковке. К тому же один глаз при близорукости может быть −1,5 D, а другой — 3 D, например. Так что здесь требуется индивидуальный подход. Не только к каждому человеку, но и к каждому глазу. То же касается дальнозоркости и, тем более, астигматизма», — говорят офтальмологи.

От неправильно подобранных коррекционных средств зрение становится еще хуже, появляется ощущение дискомфорта в глазах, беспокоят покраснение, повышение светочувствительности и слезотечение, начинает болеть голова.

В случае с готовыми очками не учитывается и расстояние между зрачками, обычно оно стандартно — 62—64 мм, что может вам не подойти. Даже незначительное отклонение от ваших данных отзовется напряжением, усталостью и болью в глазах. Если нарушено межцентровое расстояние по вертикали, вы рискуете тем, что глаза «разъедутся» в разные стороны. Да, и такое случается.





«Еще один минус — некачественные линзы. У готовых очков они бывают только сферическими, что означает дачу большого искажения по краям, если минус или плюс являются высокими. От этого пострадает периферийное зрение. Полимер у таких линз тоже обычно низкосортный, что даст блики, будет постоянно пачкаться и вскоре износится, структура и форма линзы неоднородны, светопропускаемость плохая», — отмечают врачи.

Не стоит забывать и про оправу. Здесь точно не получится учесть ваши особенности лица и получить комфортное ношение. К тому же материалы оправ будут дешевыми, с содержанием потенциально опасных для здоровья примесей. Некачественные оправы недолговечны, они гнутся, ломаются, разбиваются, быстро деформируются.

При посещении офтальмолога вы получаете возможность проверить не только остроту зрения и подобрать правильные очки, но и узнать о состоянии сетчатки и прочих глазных структур через проверку глазного дна, что крайне важно для своевременной диагностики, лечения офтальмологических патологий и сохранности такого ценного дара, как зрение.