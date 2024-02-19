От этих напитков серьезно страдает сердечно-сосудистая система

Вред добавленного сахара не получится компенсировать даже спортом

Ученые определили, что, потребляя в неделю хотя бы по два напитка с добавленным сахаром, человек сильнее рискует пострадать от сердечно-сосудистой катастрофы, даже при условии наличия в жизни регулярной физической активности.

Специалисты вели наблюдения дольше трех десятилетий за более чем сотней тысяч добровольцев и заметили, что у людей, имеющих пристрастие к газировке, лимонадам или фруктовым коктейлям (достаточно пить их дважды в неделю), есть большая вероятность столкнуться с инфарктом или инсультом. Компенсировать негативное воздействие лишних сахаров в рационе им не удавалось и постоянными физическими упражнениями.

Обилие сахара также вызывает ожирение, провоцируя диабет и ряд других нарушений в организме, сахар вредит зубам и кишечному микробиому, запускает воспаления и угнетает иммунитет.

Врачи рекомендуют не употреблять сладких напитков, которые могут привлекать внимание яркой упаковкой в магазине, а также если не получается отказаться совсем, то хотя бы класть меньше сахара в привычные чай и кофе.