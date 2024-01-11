От эмоционального потрясения способна развиться болезнь

Это может быть легкое недомогание или тяжелый недуг

Психологи уверены, что человек сталкивается с болезнью, когда в организме происходят функциональные или клеточные изменения, спровоцированные порой шоковыми эмоциями.

«Шоковое состояние приводит к эмоциональным потрясениям, на остроту и тяжесть которых влияют три фактора: неожиданность произошедшего, отсутствующая поддержка и индивидуальная восприимчивость человека к стрессовым состояниям», — говорят специалисты.

Шок является исключительно индивидуальным понятием. Один соприкасается с ним при утрате дорогого человека, другой окажется сломлен потерей работы, третий сильно впечатлится, поссорившись с кем-либо, или ударом для него станут какие-то случайные слова или новостное сообщение.

Реагирование на стрессовое обстоятельство исходит от реакций вегетативной нервной системы, человек может стать агрессивным, «сломаться», впасть в состояние ступора и тому подобное. От тяжести восприятия шокирующего события повышаются риски заболеть, причем ответить организм может как повышением температуры, так и обострением хронического недуга или серьезной патологией. В попытках адаптации к случившемуся телом запускается биологическая программа, приводящая к функциональным или клеточным изменениям, которые уже оборачиваются болезнью.