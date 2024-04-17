От депрессии можно буквально уйти

При каких еще заболеваниях помогает ходьба

Приход весны и потепление располагают к физическим нагрузкам на свежем воздухе, и наиболее доступным методом оздоровления врачи называют ходьбу.

«Это самая физиологичная форма нагрузки: можно следить за своим темпом, дыханием и пульсом и получать преимущества для организма. Исследования показали, что ходьба даже способствует продлению жизни. Процессами, которые запускает ходьба и умеренная аэробная нагрузка, можно дать отпор инсулинорезистентности и канцерогенному воздействию», — говорят медики.

Начинать занятия ходьбой следует в комфортном темпе, когда вы можете нормально говорить, не жалуясь при этом на одышку. Со временем, когда организм будет несколько тренированным, получится несколько ускориться.

Ходьба в буквальном смысле позволяет уйти от болезней. Так, благодаря ходьбе вы прокачаете сердечно-сосудистую систему, нормализуете артериальное давление, улучшите кровообращение, снизите холестерин, а значит, защититесь от ишемии и инсульта.

«Ходьбой даже удается поспособствовать гибкости суставов и их подвижности. Такая тренировка сокращает выраженность воспалительного процесса в суставе, что облегчает самочувствие пациентов с артритом. Ходьбой поддерживается состояние костей и профилактируются переломы, что актуально при остеопорозе», — сообщают врачи.

Ходьба и свежий воздух вместе благоприятствуют производству эндорфинов — эти естественные антидепрессанты нужны для стабилизации настроения и сокращения стрессового воздействия на организм.

Ходьба также помогает поддерживать физическую форму и оптимальную массу тела, ведь занятиями укрепляются мышцы и сжигаются калории, а еще такая нагрузка улучшает сон.