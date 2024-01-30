От частого потребления жареного картофеля страдает мозговое кровообращение

Из-за этого погибают нейроны мозга

Жареный картофель является популярным блюдом российской кухни, однако, как бы ни была сильна любовь к нему, есть такое можно лишь изредка. И дело даже не в воздействии на фигуру.

«Жареная картошка вредна, во-первых, потому что жареная, во-вторых, потому что жирная. Такая обработка крахмала, который есть в овоще, приводит к серьезному повышению гликемического индекса. Углеводам жареной картошки свойственно почти моментальное усвоение, что опасно скачком глюкозы в крови. Частое потребление такого продукта провоцирует воспаление в организме, плохо отражающееся на состоянии сосудов и кровообращении всех органов, в том числе и мозга», — объясняют медики.

Эндотелий сосудов повреждается и страдает от налипшего холестерина, что затрудняет кровоток. При слабом кровотоке органам недостает кислорода и питания, мозг в этом случае страдает от гибели нейронов. В результате умственные способности ухудшаются, а риски встретиться с возрастным слабоумием становятся выше.