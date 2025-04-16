Осиплость голоса может быть признаком рака гортани

Этот симптом нельзя игнорировать

Рак гортани относится к редким патологиям с распространенностью не более 3% среди всех онкослучаев. Чаще от недуга страдают мужчины, а самые большие риски развития болезни связаны с курением.

«Один из первых и наиболее заметных симптомов рака гортани — охриплость или изменение тембра голоса, длящееся более двух недель и не связанное с простудными заболеваниями», — говорят онкологи.

Среди других признаков рака гортани могут быть: постоянная боль или дискомфорт в горле, затрудненное глотание, хронический кашель, особенно если он становится более интенсивным или сопровождается кровью, непреднамеренная потеря веса без видимых причин, увеличение лимфатических узлов на шее, ощущение нехватки воздуха или свистящее дыхание.

Рак гортани может формироваться под воздействием нескольких факторов, среди которых: курение и употребление алкоголя, некоторые патогены, например вирус папилломы человека, долгосрочный воспалительный процесс в горле — тот же хронический ларингит, длительное воздействие на гортань канцерогенов, наследственность.

К сожалению, при отсутствии болей и лишь изменении голоса — его охриплости или осиплости люди редко обращаются к докторам, а ведь это периоды первой и второй стадии рака, когда помочь пациенту можно, не прибегая к калечащему хирургическому вмешательству.