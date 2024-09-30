Осенью для настроения нужно включать в рацион острое

Как еда помогает бороться с унынием

Справиться с осенней хандрой можно при помощи острой пищи. Такая еда, оказывается, способна улучшать настроение. И, кстати, это не единственная ее польза.

«Острая пища усиливает кровообращение и стимулирует производство серотонина и норадреналина, что поднимает настроение и вызывает прилив энергии. Однако есть острое нужно в меру, чтобы не случилось ожога слизистых», — говорят гастроэнтерологи.

Острые продукты активируют выделение желудочного сока и помогают пищеварению, что важно при некоторых расстройствах пищеварительной системы, например диспепсии.

Главным активным компонентом, придающим остроту пище, является капсаицин, содержащийся в перце чили. Капсаицин способен ускорять метаболизм, что может способствовать более эффективному сжиганию калорий.

Острые продукты также содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, а это уже снижает риск развития хронических заболеваний и некоторых видов рака. Капсаицин обладает и противовоспалительными свойствами, что ценно для людей с воспалительными патологиями, такими как артрит. Вещество позволяет снизить уровень воспалительных маркеров в организме.

Еще острые продукты содержат укрепляющий иммунитет витамин C, что особенно важно в период простуд и гриппа.