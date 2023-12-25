Организму очень тяжело перерабатывать покупные соусы

Медики рекомендуют готовить домашние заправки

Хотите оставаться в хорошей физической форме и сохранить здоровье крепким, тогда вам следует минимизировать потребление магазинных соусов, к которым так легко привыкает наш организм.

«Майонез и кетчуп лучше готовить дома, используя натуральные ингредиенты и защищая себя тем самым от трансжиров, сахара, подсластителей, соли, усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов. Даже при малом потреблении покупных заправок организм ощутит нагрузку, поскольку расщепить и переработать придется пищевые добавки в приличном количестве», — говорят гастроэнтерологи.

Некоторые медики вовсе считают, что добавление промышленных соусов к блюдам из овощей, например, уничтожает всю их пользу.

Еще не рекомендуется есть на постоянной основе переработанное мясо (речь о колбасах и сосисках), сторонитесь продуктов с обилием добавленного сахара, высокожирной молочной продукции, алкоголя — от такой пищи страдает деятельность желудочно-кишечного тракта, замедляется обмен веществ, появляются отеки и лишние килограммы.

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