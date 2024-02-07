Опухоль мозга может заявить о себе шумом в ушах

При его возникновении нужно сразу посетить врача

Когда пациенты жалуются оториноларингологам на шум в ушах, они полагают, что проблема связана именно с органами слуха, однако вызывать ее могут и другие факторы.

«Появление тиннитуса (он же шум в ушах) может стать следствием возрастных изменений, то есть это типично при старении организма, когда слуховые способности снижаются естественным образом. Но также от шума в ушах люди страдают при травмировании черепной коробки или опухоли мозга», — говорят врачи.

Симптом характерен и для воспаления уха, серных пробок, отосклероза, сосудистых заболеваний. Он случается, если слуховой нерв поражен опухолью, когда человек страдает мигренями либо организм подвергался воздействию тяжелых металлов. Еще это типично для нарушений в эндокринной системе или метаболических проблем, является последствием стресса, тревожного расстройства или депрессии.

При неожиданно возникшем и стойком шуме в ушах нужно обследоваться. Сначала обращаются к лор-врачу, далее специалист поможет определить, что привело к проблеме. Вероятно, понадобится сделать УЗИ сосудов головы и шеи, КТ или МРТ, прибегнуть к аудиометрическому исследованию, тимпанометрии.