Российские ученые МГМУ им. Сеченова разработали приложение для смартфонов, устанавливающее группу крови человека по фото, на котором представлен образец.
«Программа станет доступной для медицинских работников, специалисты смогут загружать в приложение фото — это анализ крови и подмешанный к ней реактив», — сообщается о достижении.
В основу приложения лег искусственный интеллект. Нейросетью идентифицируются кровяные микросгустки, затем они соотносятся с данными каждой группы.
Представители науки полагают, что новое приложение позволит не ошибаться во время переливания крови и просто будет дополнительным помощником медикам.