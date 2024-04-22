Определять группу крови теперь можно по приложению

Оно создано для помощи медработникам

Российские ученые МГМУ им. Сеченова разработали приложение для смартфонов, устанавливающее группу крови человека по фото, на котором представлен образец.

«Программа станет доступной для медицинских работников, специалисты смогут загружать в приложение фото — это анализ крови и подмешанный к ней реактив», — сообщается о достижении.

В основу приложения лег искусственный интеллект. Нейросетью идентифицируются кровяные микросгустки, затем они соотносятся с данными каждой группы.

Представители науки полагают, что новое приложение позволит не ошибаться во время переливания крови и просто будет дополнительным помощником медикам.