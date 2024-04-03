Определен огромный минус любой диеты

Система питания может привести не к тем результатам

Пошел второй месяц весны, а это значит, что желающие «похудеть к лету» начинают больше нервничать и потому выбирают для себя жесткие системы питания.

Врачи поддерживают стремление человека снизить массу тела, если имеется такая необходимость, ведь ожирение признано провокатором многочисленных патологий здоровья. Однако у любой диеты может быть один минус, который способен помешать планам постройнеть и «сохраниться в лучшем теле», а также угробить здоровье.

«Если вы сели на диету, эта диета не должна быть такой, где вы будете испытывать дикий голод и худеть стремительно. При быстром похудении все потерянные килограммы возвращаются, да и притягивают за собой дополнительные. К тому же жесткая диета провоцирует потерю не жировой, а мышечной ткани, что крайне вредит организму», — сообщают врачи.

При существенном недостатке пищи организм начнет испытывать стресс, у человека появится слабость, испортится настроение, замедлится обмен веществ — ведь надо будет выживать, а медленный метаболизм никак не поможет стать стройнее.

«Любая диета может стать плохой, поэтому нужно подходить к похудению с умом», — отмечают специалисты.

В течение месяца мужчине допустимо худеть не более чем на 3,5 килограмма, а женщине — максимум на 3. Если требуется потерять внушительную часть веса, лучше делать это в тандеме с диетологом. При наличии хронических заболеваний, если собираетесь садиться на диету, также важно посоветоваться с врачом — он даст нужные рекомендации.