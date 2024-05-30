Оправдывать лишний вес тяжестью костей теперь не получится

Узнайте правду о массе костного аппарата

Отговорки про широкую или тяжелую кость больше не работают: «оправдываться» за лишний вес теперь придется чем-то другим, потому что ученые раскрыли тайну веса скелета человека.

«Человеческий скелет представлен в виде уникального каркаса, прочность которого превосходит сталь, а вес значительно меньше. В действительности средний вес костей составляет лишь 15% от всей массы тела», — сообщают эксперты.

Женские кости являются более легкими и тонкими, потому на их долю может приходиться 16% веса, а на скелет мужчины — около 18%. Дети же способны иметь процент веса костей повыше, связано это с активным ростом и развитием скелета.