Опасное увлечение тату среди школьников приводит к ВИЧ

Подростки покупают приборы для нанесения татуировок и рискуют здоровьем

У подростков новое увлечение: они стали приобретать на маркетплейсах специальные машинки и делать себе татуировки по инструкции из интернета в домашних условиях, игнорируя всякую стерильность.

«Недостаточная обработка тату-машинок может стать причиной заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом, бородавками, стафилококком, стрептококком и другими болезнями», — предупреждают дерматологи.

Это не единственная опасность, исходящая от таких наборов. Дело в том, что краски, которые прилагаются к машинкам, вызывают аллергические реакции, вплоть до ожогов, потому что не подходят для нанесения на кожу человека. Они могут использоваться только на искусственной коже и предназначены для отработки навыков начинающих тату-мастеров.