Онкологию в 40% случаев можно предотвратить

Развитие болезни во многом связано с образом жизни

Анализ данных 1,7 миллиона пациентов возраста 30+ показал, что на формирование злокачественных опухолей в 40% случаев влияет образ жизни, то есть свыше трети всех онкопатологий можно предотвратить заботой о своем здоровье.

«Меланомы реально избежать, если надежно защищать кожу от ультрафиолета — вероятность оградиться от этой болезни составляет 92,2%. Риск заболеть раком легких и бронхов снижается на 88,2%, если отказаться от курения. Обезопасить себя от рака печени в 74,87% случаев можно, если сделать прививку от гепатита B и лечить гепатит С при заболевании им. В 70,9% случаев удается избежать рака желудка, если вовремя обследовать верхние отделы ЖКТ», — приводит примеры главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Также на 54,2% возможно сократить вероятность колоректального рака при отказе от колбас, сосисок, чрезмерного потребления красного мяса и увеличения при этом физической активности.