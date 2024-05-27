Огурцы хорошо подходят для разгрузочного дня

В них мало калорий и много клетчатки

Если вы думаете о разгрузке желудочно-кишечного тракта после выходных и небольшом похудении, то прекрасным средством для этого станут огурцы. В килограмме этой овощной культуры всего 150 калорий.

«На 95% огурец состоит из структурированной воды, потому при потреблении плодов можно промыть почки и избавиться от токсинов, солей тяжелых металлов и шлаков. Состав также располагает бета-каротином, витаминами А, В1, В2, С, РР, калием, магнием, цинком, медью и марганцем, железом, хлором, йодом, хромом, фосфором, натрием, фолиевой кислотой», — сообщают диетологи.

В огурцах очень много клетчатки — этими пищевыми волокнами оказывается мягкое воздействие на очищение кишечника, без дискомфортных ощущений.

Огурцы также полезны щитовидной железе, сердцу и сосудам.

Отметим, проведение разгрузочного дня лучше согласовать с лечащим врачом. Также в день любой разгрузки важно пить достаточно жидкости — воды, травяного чая.