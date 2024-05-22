Одинокие мужчины чаще страдают от инсульта

Наличие спутницы позволяет продлить жизнь

Специалисты российского Минздрава отмечают, что неженатые мужчины более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и таким катастрофам, как инсульт и инфаркт.

«Холостые россияне в возрасте 55—64 лет вообще имеют повышенный риск смерти от разнообразных патологий», — сообщают медики.

Среди семейных же пар замечены повышенная стрессоустойчивость, внимательность к здоровью друг друга и сниженный процент совершения необдуманных и рискованных поступков.

Справедливости ради стоит сказать, что нервная и кардиосистема женатого мужчины могут быть в порядке лишь при условии, что брак является счастливым.