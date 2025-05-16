Очередной тренд: зачем люди стали покрывать зубы гелем‑лаком

Почему все же не стоит этого делать

Теперь на создателя голливудской улыбки может претендовать любой мастер маникюра. В России появился новый тренд по коррекции неровностей на зубах при помощи геля-лака. Стоматологи, конечно, в ужасе.

«Гель-лак, предназначенный для ногтей, содержит химические вещества, которые могут быть агрессивными для зубной эмали, вызывая ее деминерализацию, повышенную чувствительность зубов, кариес и другие стоматологические проблемы», — предупреждают врачи.

Помимо этого, не стоит исключать рисков аллергических реакций и раздражения на определенные компоненты, содержащиеся в формуле, контакт с которыми нежелателен для слизистой оболочки рта.

Еще один аргумент против — недолговечность покрытия, его также придется постоянно обновлять, что повысит степень травматизации зубов и ухудшит их состояние. В итоге все равно придется идти к дантисту, только мечты будут связаны уже не с ослепительной голливудской улыбкой, а просто с желанием сохранить свои зубы.

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