Обычный чай может бороться с новым всплеском коронавируса

Напиток можно считать хорошим профилактическим средством

Новому варианту коронавируса группы FliRT, вероятно, удастся вызвать волны заболеваемости уже этим летом в Европе и США, а позже и в России. Пандемии не ожидается, но поберечься стоит. Из хороших новостей то, что к мерам защиты от коронавирусной инфекции теперь можно относить не только лицевые маски и антисептики, но и привычный нам чай. Научное сообщество определило, что напиток способен уничтожать вирус.

Для эксперимента ученые заваривали чай горячей водой на протяжении четверти часа в двух концентрациях. После настои соединялись с вирусом, а результат оценивался через пять минут.

«При более высокой концентрации напитка активность вируса сокращалась уже спустя 10 секунд взаимодействия с чаем. Черному чаю удалось подавить вирус на 99,9%, а зеленому, мяте, малине и эвкалипту — на 96%», — сообщается об исследовании.

Эксперты уверены, что заслуга в борьбе с коронавирусом принадлежит микроэлементам полифенолам, присутствующим в растениях.