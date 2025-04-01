Обвитие пуповиной не является показанием для кесарева

Как рожать в такой ситуации

Обвитие пуповиной вокруг шеи плода — одно из самых распространенных особенностей беременности, которая наблюдается у каждой третьей будущей мамы и вызывает немало ее опасений.

Пуповина представляет собой уникальную структуру, соединяющую плод с плацентой и обеспечивающую рост и развитие малыша. Главная функция этой связующей нити — транспорт питательных веществ и кислорода ребенку.

«Пуповина свободно плавает в амниотической жидкости и при движении малыша может формировать петли вокруг его шеи, туловища и конечностей. Причиной может быть многоводие, многоплодная беременность, длинная пуповина, повышенная двигательная активность плода. Порой обвитие возникает и без конкретных причин. Довольно часто бывают ситуации, когда на последнем УЗИ диагностируется обвитие, а к моменту рождения его уже нет, и наоборот: малыш может „закрутиться“ в пуповину во время родов», — рассказывает акушер-гинеколог приемного покоя роддома клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Елизавета Бушмакина.

Само по себе обвитие не является показанием к операции кесарево сечение. Но поскольку при движении ребенка по родовым путям есть риск сжатия пуповины, в родах проводится мониторинг сердцебиения плода, который позволяет врачу оценить состояние малыша и понять, влияет обвитие на его самочувствие или нет.

«При удовлетворительном состоянии плода роды ведутся через естественные родовые пути, а после появления на свет головки ребенка акушерка аккуратно снимает пуповину с его шеи», — говорит доктор.

Обвитие не является диагнозом или патологией, обвитие — это особенность, диагностируемая при ультразвуковом исследовании во время беременности. Поэтому при отсутствии других осложнений беременности обвитие не требует дополнительных диагностических, профилактических и лечебных мероприятий.