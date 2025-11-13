Обострение других чувств у незрячих связано с нейропластичностью мозга

Международный день слепых отмечают 13 ноября

Природа устроена так, что отсутствие одной способности у человека может возмещаться усилением других, и все благодаря нейропластичности мозга. Потому у незрячих людей наблюдается заметное развитие и повышение остроты иных органов чувств: осуществляется это за счет компенсаторных возможностей головного мозга — он перестраивает слух, осязание, обоняние и вкус, чтобы восполнить нехватку визуальной информации.

«Слепые люди гораздо лучше воспринимают звуки окружающей среды. Они легко определяют направление звука, различают даже тихие шорохи и быстро ориентируются благодаря слуховым сигналам», — объясняют нейробиологи.

Повышается чувствительность пальцев рук и ладоней — незрячие могут различать мельчайшие неровности на поверхности, читать специальный шрифт Брайля, осязать мелкие предметы, точно определять форму вещей на ощупь.

Обостряется и способность воспринимать запахи. Для слепого человека запахи играют важную роль в восприятии пространства и узнавании окружающих предметов. По ароматам можно ориентироваться на местности, понимать настроение и состояние близких людей, находить дорогу домой или запоминать важные объекты.

Некоторые исследования показывают, что стимулируется и вкусовой анализатор — люди, лишенные возможности видеть пищу, начинают тонко распознавать вкусовые нотки продуктов, замечая различия, порой скрытые от зрячих людей.

