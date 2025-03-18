Облысеть можно из‑за стресса

При этом есть риски лишиться больше половины волос

Облысение на фоне стресса может спровоцировать потерю 60% волосяного покрова. Причина в том, что выработка гормонов стресса — кортизола, пролактина, адренокортикотропного гормона находится в зоне ответственности желез внутренней секреции. На фоне сильного стресса эти железы спазмируют кровеносное и микроциркуляторное русла, окутывающие волосяные фолликулы.

«От этого спазма происходит ухудшение поступления питательных веществ и нарушение насыщения фолликулов кислородом. Длительный или хронический стресс провоцирует преждевременное прекращение фазы роста волос и переход в фазу покоя, а затем следует и выпадение волос. Такая потеря волос называется телогеновой алопецией, которая может проявиться спустя месяц-три от случившейся мощной эмоциональной нагрузки», — сообщают трихологи.

Кроме этого, стрессовые гормоны способны запустить формирование кожных заболеваний — псориаза, себорейного или атопического дерматита, а еще простимулировать аутоиммунные патологии типа гнездной алопеции или красного плоского лишая.