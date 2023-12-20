Облегающая одежда зимой провоцирует болезни

Как встретить Новый год здоровым

Одеваясь зимой не по сезону, мы переохлаждаем организм, ослабляем иммунную систему и заболеваем. Избежать этого позволит многослойность из хлопковых и шерстяных тканей свободного кроя, а вот узкая и сдавливающая синтетика повысит риски свалиться с недугом.

«Зимой нельзя обойтись и без шапок, варежек, шарфов. Переохлаждение чревато не только простудой, но и болезнями посерьезнее, а также обострением хронических проблем со здоровьем», — предупреждают терапевты.

Большинство людей сейчас стали забывать о целесообразности ношения медицинских масок, а ведь они помогают сдерживать распространение вирусов. По этой же причине важно сразу после посещения общественного места хорошо помыть руки с мылом.

Истощают иммунную систему также стрессы и конфликты, потому старайтесь поддерживать вокруг себя гармоничную атмосферу. Еще нужно пить достаточное количество полезных жидкостей (вода, морс, травяной чай), избегать разговоров на холоде, быть физически активным, дышать свежим воздухом, высыпаться, прополаскивать ротовую полость и носовые ходы после многолюдных мест (можно использовать слабый солевой раствор), устраивать дома и на работе регулярные проветривания.