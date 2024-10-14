Обилие кружков и секций вредит детской психике

У ребенка должно оставаться свободное время

Дети, которые, помимо основных школьных занятий, посещают несколько дополнительных кружков или секций, могут столкнуться с повышенной нагрузкой на психику, плохим сном, отсутствием аппетита и проблемами с успеваемостью.

«В первую очередь от перегрузки пострадает нервная система, ребенок станет плаксивым, капризным, перевозбужденным. Потом под удар попадет иммунитет, что также плохо отразится на всем организме», — говорят педиатры.

Чтобы не допустить подобных проблем, следует находить баланс между учебой и отдыхом. Неправильно, если все свободные от школы часы будут уходить на дополнительные занятия. В качестве хобби и внеурочного развития следует выбирать именно то, чем нравится заниматься ребенку, что вызывает у него настоящий интерес.