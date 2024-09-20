Обезболивающие нужно пить вместе с этими препаратами

Самолечение опасно язвой желудка

Многие люди злоупотребляют приемом обезболивающих препаратов, вместо того чтобы обратиться к врачу и заняться лечением причины боли. Меж тем от постоянного приема обезболивающих появляются риски непоправимого повреждения желудка.

«Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — это лекарственные средства с обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектом. Если принимать их слишком часто, они могут значительно повредить слизистую оболочку желудка и послужить причиной развития серьезных заболеваний, в частности: эрозии, язвы, кровотечения и даже перфорации желудка», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Необходимость назначения обезболивающих все же лучше доверить специалисту. К тому же вместе с ними доктор может прописать антисекреторный препарат, который снижает синтез соляной кислоты в желудке, делая желудочный сок менее агрессивным.