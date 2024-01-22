О состоянии кожи рук зимой позаботится парафинотерапия

Процедура считается неотъемлемой частью сезонного ухода

Если зима слишком сурово обходится с кожей ваших рук и обычного питательного крема от сухости и чувства стянутости становится уже недостаточно, попробуйте улучшить состояние покровов парафинотерапией.

«Под парафиновой маской температура кожи повышается на 1—3°C, что усиливает кровоток и питание тканей, ускоряет все процессы жизнедеятельности клеток. Кожа активно потеет, выделяя влагу и токсины. Парафиновый уход обладает дренирующим и моделирующим действием. После сеанса на коже несколько часов сохраняется защитная пленка, удерживающая влагу и выполняющая барьерную функцию, что говорит об интенсивности и длительности ухода», — рассказывают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Парафинотерапия питает, увлажняет, восстанавливает кожные покровы, заживляет микротрещины, прогревает суставы, ускоряет циркуляцию крови и лимфы, а также имеет расслабляющее свойство.

Процедура справляется не только с сухостью кистей, но и стоп.