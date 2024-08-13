О чем говорит волчий аппетит

Чем аппетит отличается от голода

Голод и аппетит имеют между собой большую разницу. Аппетит — это просто желание поесть, и поесть обычно хочется чего-нибудь вкусного. Такой импульс можно проигнорировать, только это несколько отразится на эмоциональном фоне.

«На аппетит влияют эмоциональные, социальные и событийные факторы, например стресс, плохое настроение, вид вкусной еды. Аппетит способствует перееданию и лишним килограммам. Голод — это физиологическое состояние, когда организму требуются энергия и питательные вещества. Перетерпеть голод без последствий не получится. Если вы голодны, то готовы съесть все, что найдется, не выбирая», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Однако порой и аппетит случается такой силы, что не замечать его не выходит. И при этом происходить это может регулярно. Волчий аппетит способен рассказать о болезнях центральной нервной системы у перенесших инсульт или травму мозга с повреждением центра насыщения в гипоталамусе (или опухоли в этой части), гиперфункции щитовидной железы, сахарном диабете, резекции кардиального отдела желудка (в этом случае может пропасть чувство насыщения), гастрите с повышенной секрецией, частых стрессах, неврозах, депрессии — при этих состояниях люди заедают душевную боль.

«Все может быть и не так серьезно, и это временное явление, связанное с приемом некоторых лекарств — тогда доктор, назначая их, предупредит о побочке. Аппетит повышается и при высоких физических нагрузках, предменструальном синдроме, частых диетах и голодании», — сообщает доктор.

С волчьим аппетитом следует посетить врача, поскольку при огромном количестве калорий, поступающих в организм, нарастают лишние килограммы, формируется инсулинорезистентность, зарождаются патологии сердца и сосудов, а также перегружаются суставы. И это помимо ключевой проблемы, которая заставляет человека много есть.