Нужны ли зубы мудрости современному человеку

Когда их удаление оправданно

Зубы мудрости, или третий моляр, получили свое название благодаря тому, что они обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет, когда человек достигает определенной степени зрелости. В анатомии человека обычно имеется четыре зуба мудрости — по одному в каждом квадранте ротовой полости.

Функционально зубы мудрости изначально служили для пережевывания жесткой пищи, такой как коренья и грубые растительные волокна, что было актуально для наших предков. Однако с эволюцией рациона питания и изменением образа жизни необходимость в них значительно снизилась. В современном мире они часто становятся причиной стоматологических проблем, таких как скученность зубов, воспаление и инфекции.

«Удаление зубов мудрости — это распространенная практика, однако решение об удалении должно приниматься индивидуально», — говорят стоматологи.

Показаниями для удаления могут быть:

• недостаток места. Если челюсть не может вместить зубы мудрости, это способно привести к смещению других зубов;

• кариес и инфекции. Зубы мудрости расположены в задней части рта, что затрудняет их чистку и повышает риск кариеса и заболеваний десен;

• проблемы с прорезыванием. Если зуб мудрости застревает в десне или неправильно прорезается, это может вызвать боль и воспаление.

Важно отметить, что не всем людям следует удалять зубы мудрости. Если они полностью прорезались, правильно расположены и не вызывают никаких проблем, их можно оставить.

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