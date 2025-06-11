Нужно ли есть в жару, если не хочется

Каким должно быть питание знойным летом

Летний зной зачастую влияет на аппетит: многие замечают, что в жаркую погоду есть хочется гораздо меньше. Однако полностью отказываться от пищи не стоит, ведь организму нужны источники энергии и микроэлементов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

«Даже при отсутствии аппетита организм нуждается в питательных веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Недоедание или пропуски пищи могут привести к снижению иммунитета, ухудшению общего состояния и упадку энергии», — говорят диетологи.

Жарким летом выбирайте легкие и свежие продукты. Отдавайте предпочтение овощам, зелени, фруктам, нежирным молочным продуктам, рыбе и постному мясу. Они легко усваиваются и не перегружают организм.

Лучше есть небольшими порциями 4—5 раз в день, чтобы избежать ощущения тяжести и переедания. Порции могут быть даже меньше, чем тогда, когда вы сидите на диете, главное — поддержать организм «топливом».





«В жаркую погоду крайне важно пить больше воды. Если на пищу не особенно тянет в такие дни, то пить хочется всегда. И организм нельзя лишать жидкости, потому что высокие температуры — это стрессовый фактор. Можно дополнительно употреблять свежие соки, компоты, травяные чаи, но без добавления сахара», — отмечают врачи.

Избегайте жареных блюд и другой тяжелой пищи. Они вызывают ощущение дискомфорта и могут ухудшить самочувствие в жару. Есть их не рекомендуется даже вечером: жаркими днями организм сильнее устает, поэтому на ночь не стоит давать ему лишнюю нагрузку, озадачивая перевариванием сложных блюд.

Обеспечьте и безопасность питания — сторонитесь продуктов, быстро портящихся при высокой температуре. Если что-то вызывает подозрение относительно свежести — не рискуйте, лучше утилизируйте эту пищу.

Читайте также: Почему девушкам не надо худеть перед выпускным.