Нужно ли есть мясо каждый день

Какого продукта следует избегать

Мясо является важным источником питательных веществ для человека. В особенности продукт богат белком, железом, витаминами группы B и аминокислотами, включая незаменимые, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.

«Мясо можно есть ежедневно, но порции не должны превышать 50—150 граммов. Лучше отдавать предпочтение мясу, в котором не содержится большого количества вредных жиров. Когда человек старше 60 лет, у его организма нет потребности в ежедневной порции мяса, достаточно 2—3 раз в неделю», — говорят диетологи.

Наиболее полезными врачи считают птицу и крольчатину, а вот варианты красного, а также переработанного мяса в своем рационе рекомендуется сокращать во избежание рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника.