Нужно ли добавлять в кашу молоко

Из чего приготовить полезное блюдо

Наиболее популярной кашей является овсяная, она богата клетчаткой, витаминами группы B, а также магнием и железом. Овсянка способствует нормализации работы пищеварительной системы, помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Настоящей находкой для тех, кто следит за своим здоровьем, можно считать и гречку. В такой каше будет много растительного белка, антиоксидантов и микроэлементов — меди и марганца. Гречка не содержит глютена, что делает ее отличным выбором для людей с непереносимостью этого вещества.

Еще стоит присмотреться к киноа — культура хоть и не является злаком в традиционном понимании, заслуживает внимания благодаря высокому содержанию белка и всех девяти незаменимых аминокислот. Она также содержит много клетчатки, витаминов и минералов и обладает низким гликемическим индексом.





Для того чтобы каша была не только вкусной, но и полезной, важно выбирать цельные крупы без добавок и обработок. Например, предпочтите овсяные хлопья грубого помола или необработанную гречку.

«Варить кашу рекомендуется на воде, особенно если вы на диете, ведь молоко повышает калорийность блюда. К тому же молоко может препятствовать усвоению полезных веществ из круп. Если все же хочется добавить молока, делать это лучше в конце варки, когда крупа почти готова. Молоко при этом должно быть теплым», — говорят диетологи.

Чтобы сделать кашу вкуснее, можно использовать: фрукты и ягоды в свежем или замороженном виде — они внесут сладость и витамины, орехи и семена — обогатят кашу полезными жирами и белками, мед — для естественной сладости, молоко или растительные альтернативы — делают кашу более кремовой и питательной.