Носки помогают быстрее уснуть даже в жару

Как они влияют на температуру тела

Не получается уснуть из-за того, что в спальне жарко? Попробуйте надеть носки. Совет на первый взгляд странный, но действующий. Причина в том, что у сна и терморегуляции организма имеется тесная связь.

«Теплые ноги считываются мозгом неким сигналом к засыпанию. Надевая носки, мы согреем кожу ног, а нагрев кожи запустит процессы охлаждения, направив кровь к поверхностям и вызвав снижение внутренней температуры, что поможет скорее погрузиться в сон», — говорят нейробиологи.

Чтобы организм готовился ко сну, надеть носки следует за час до того, как вы планируете лечь в постель. Стоит обратить внимание и на материал, из которого изготовлены ваши носки: лучше предпочесть натуральные ткани — ими температура регулируется лучше.

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