Нормально ли в выходные лежать и ничего не делать

Когда лень говорит о патологии

Наступила пятница, и у каждого из нас уже созрели планы на выходные. Конечно, обстоятельства, родственники и даже погода могут отразиться на наших замыслах, но есть люди, которые твердо решили, что в ближайшие два дня проваляются на диване. Просто потому, что хочется ничего не делать или ничего делать не хочется — выбирайте, что нравится.

«Нам кажется, что мы такие машинки по достижениям, что вот пятидневная рабочая неделя должна сопровождаться планами и результатами. Но по большому счету наша нервная система приспособлена к быстрой поимке добычи и дальнейшему отдыху, то есть мы не созданы, чтобы жить в бесконечном цейтноте, и для нас абсолютно нормально ничего не делать. Просто мы отвыкли от того, что так вообще можно жить», — рассказывает психолог, директор института научной прикладной психологии Эльмира Гаязова.

Стоит отметить, что не всегда под ничегонеделанием подразумевается полнейшее отсутствие какой-то активности, ведь нахождение дома и отдых на диване с книжкой может сменяться мытьем посуды, приготовлением пирога по новому рецепту, прогулкой с детьми или подругой в парке — то есть деятельностью, но с отсутствием четкого плана.

Однако есть ситуации, когда ничегонеделание говорит о тревожном состоянии человека — это те случаи, когда утром даже нет желания вставать с кровати, когда не хочется умываться и когда завтрак не приносит удовольствия, более того, нет сил даже приготовить себе еды.





«Вот это маркер не очень хороший, сигнализирующий о депрессивном состоянии. Здесь я бы говорила о полнейшем отсутствии гормонов удовольствия, когда нет хорошего настроения уже на протяжении месяца и не наблюдается потенции к жизни. Если человек лежит, ему грустно, его ничего не радует — это плохой признак», — отмечает Эльмира Гаязова.

Также бывает, что человек просто ленится, как может показаться со стороны, а на самом деле он не хочет заниматься тем, что не приносит ему удовольствия, и находится в поисках альтернативы. И когда, например, вся семья занята работами в огороде, а кто-то один сидит в кресле и вяжет — это не лень, а просто иная сфера деятельности.

«А вообще прямо ничего не делать, просто лежать — это очень сложно. Попробуйте — долго вы не продержитесь, не пройдет и часа, как вам захочется себя чем-то занять: книгой, фильмом, обучающим семинаром или уборкой», — говорит эксперт.

Если же бесцельная лежка осуществима и продолжительна, нужно скорее обращаться за помощью психотерапевта.