Нормально ли бояться позднего звонка в дверь

Чем вызван этот страх

Страх перед поздним звонком в дверь является нормальной реакцией для людей, особенно если они живут одни, либо поселились на территории, где преступность повышена, или оказались в незнакомых условиях — сняли квартиру на время отпуска или недавно переехали в новый дом. Это чувство тревоги связано с инстинктом самосохранения и естественным желанием защитить себя от возможных угроз.

«Если же этот страх становится чрезмерным и мешает повседневной жизни, это может указывать на повышенную тревожность или даже фобию. Например, если человек постоянно проверяет замки, беспокоится о каждом шорохе или избегает оставаться дома в одиночестве — это бывает свидетельством наличия тревожного расстройства», — говорят психологи.

Важно также учитывать индивидуальность каждого человека, потому уровень страха у разных людей может зависеть от множества факторов, включая личный опыт, общее состояние здоровья и даже культурные особенности. Если страх значительно влияет на качество жизни, рекомендуется обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту для оценки состояния и возможной коррекции поведения.

