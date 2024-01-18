Никогда не обедайте за своим рабочим столом

Привычка есть наспех вредит здоровью

Настало время обеда? Тогда встаньте из-за своего рабочего стола и отправьтесь в кафе или специально отведенную для этого зону в вашем офисе. В первую очередь питание вне рабочего места позволит оставить ваш стол и компьютер чистыми, а еще благодаря этому удастся избежать запахов еды там, где их быть не должно.

Другой, более важной причиной не есть перед экраном компьютера является мозг, которым процесс еды просто не воспринимается должным образом при наличии отвлекающих факторов, потому и пропускается момент насыщения. Так легко переесть и обзавестись лишним весом. Еще, не сосредотачиваясь на еде, человек жует слишком быстро, а иногда просто заглатывает пищу, что вредит состоянию желудочно-кишечного тракта.

«Обед перед компьютером также лишает человека возможности подвигаться, а недостаток движения при сидячей работе провоцирует ожирение, сахарный диабет, патологии сердца, депрессию и, соответственно, преждевременную смерть», — говорят врачи.

Наличие перерыва и смены обстановки поспособствует продуктивности. Отдых — это неотъемлемая часть рабочей деятельности, ведь человеческие ресурсы имеют ограничение, а вот после передышки и восстановления удается со свежими мыслями и новыми силами приступить к труду.

К тому же безотлучное времяпрепровождение за рабочим столом делает ваш день длинным и скучным. Как бы вы ни любили свою работу, нужно уметь переключаться, чтобы не пострадать от повышенной нагрузки и эмоционального напряжения.