Незавершенная сепарация от родителей вызывает массу проблем в жизни

Как понять, что вы не отделились от мамы и папы

Сепарация — это важный этап в психологическом развитии человека, который подразумевает процесс отделения от родительской семьи и формирование самостоятельной идентичности. Сепарация начинается еще в младенчестве, а вот влияние на жизнь неслучившегося разделения может ощущаться и в зрелом возрасте.

«Если сепарация не завершена, человек делается зависимым от чужого мнения, не знает, чего хочет, не умеет ставить цели и достигать их, страдает от низкой самооценки и неуверенности, не в состоянии создать здоровые отношения, страдает от тревожности, депрессий, перепадов настроения», — говорят психологи.





Вы не прошли сепарацию, если:

• Вам тяжело дается принятие собственных решений или вы вовсе не можете этого делать, а также не готовы быть ответственными за свою жизнь.

• Вы не в состоянии себя обеспечить и вынуждены просить финансовой помощи у родителей.

• Вы пребываете в обиде на родителей, ожидаете, что они будут просить прощения, и считаете, что они во многом были неправы.

• Вы ощущаете, что от вас полностью зависит, будут ли родители счастливы. От ваших провалов портится настроение и сама жизнь родителей, поэтому всегда есть страх их огорчить.

• Вашим родителям свойственно всячески вмешиваться в вашу жизнь, будь то неожиданный приезд в гости, раздача непрошеных советов, требование полной отчетности, бестактность в расспросах о личной жизни.

• Вы заметили, что живете по родительскому сценарию или же стараетесь делать все возможное, чтобы не повторить их судьбы и не походить на них.

• У вас нет четкого понимания, чего вам хочется, а вот ощущение, что все решали за вас, присутствует.

• Вы хотите, чтобы партнер, с которым у вас строятся отношения, дарил вам безусловную любовь, всегда находился рядом и проявлял заботу, как к ребенку.

Заметили, что ряд утверждений, а может быть, все вам близки? Не огорчайтесь. Закончить сепарационный процесс реально и во взрослом возрасте, причем в любом, но для этого придется обратиться к специалисту.