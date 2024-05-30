Незапланированная беременность является стрессом для организма женщины

Готовиться к зачатию нужно обоим родителям

Незапланированную беременность гинекологи считают мощным стрессовым фактором, поскольку не у всех женщин образ жизни ориентирован на вынашивание и рождение здорового младенца. Подготавливаясь к беременности, женщина получает возможность снизить уровень стресса, избавившись от рисков, препятствующих зачатию, вынашиванию и родам.

«Готовиться к беременности важно обоим супругам, и начать нужно не позднее чем за три месяца до зачатия, это позволит предотвратить возможные проблемы со здоровьем будущего ребенка и облегчить вынашивание для женщины. На первом этапе необходимо определить состояние здоровья будущих родителей, для этого женщине надо посетить акушера-гинеколога, а мужчине сходить к урологу», — говорит заведующая женской консультацией клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Валентина Гузенко.

Затем нужно скорректировать образ жизни: отказаться от вредных привычек, организовать здоровое сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, позаботиться об эмоциональной стабильности и позитивном настрое, пройти вакцинацию.

Женщинам, у которых имеются гинекологические и соматические заболевания, предстоит заняться лечебно-профилактическими мероприятиями.