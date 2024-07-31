Нейтрализовать свободные радикалы и похудеть поможет лайм

Есть ли принципиальные различия между этим цитрусом и лимоном

Лайм и лимон имеют схожие вкусовые характеристики, однако они различаются по кислотности и аромату. Лайм обычно более кислый и имеет яркий, интенсивный запах, что делает его идеальным дополнением к мексиканской и тайской кухне. И все же в большинстве случаев лайм может заменить лимон в рецептах, но вкус блюд будет немного отличаться.

«Хотя лайм и лимон имеют много общего, их различия важны. Лимон содержит больше витамина C, тогда как лайм богат антиоксидантами. Оба фрукта полезны, и их можно комбинировать для получения разнообразных вкусов и дополнительных преимуществ для здоровья», — говорят диетологи.





Лайм располагает витамином C, антиоксидантами, витаминами группы B и минералами — калием и магнием. Эти компоненты играют важную роль в поддержании иммунной системы, улучшении пищеварения и снижении уровня стресса.

«Лайм содержит флавоноиды и другие соединения, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая риск хронических заболеваний. Сок лайма может стимулировать выделение желудочного сока, что способствует более эффективному перевариванию пищи», — отмечают специалисты.

Как и лимон, лайм низкокалориен и обладает способностью ускорять метаболизм, что важно в контроле веса.